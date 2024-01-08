Konya'da 10 Ocak 2024 tarihinde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

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Meram ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde 8 saat sürecek planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Dere, Hatip, Karahüyük, Kozağaç gibi mahallelerde elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkileyecek. Kesintinin başlama saati 09:00, bitiş saati ise 17:00 olarak belirlendi. Detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Konya'nın Meram ilçesinde, 10 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Konya şehri genelinde devam eden elektrik kesintileri, Meram ilçesini de etkileyecek.

Meram ilçesindeki kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:Dere Mahallesi: 17496. Sokak, Antalya Çevreyolu Caddesi, Dutlu Caddesi,Hatip Mahallesi: Balçova Sokak, Çamlıca Sokak, Çiçekçiler Sokak, Ebru Sokak, Osmanlı Sokak, Üresin Sokak,Karahüyük Mahallesi: 17468. Sokak, Adalı Sokak, Akkanat Sokak, Altanlı Sokak, Antalya Çevre Yolu Caddesi, Beyhude Sokak, Dutlu Caddesi, Gök Sokak, Halkabağcı Sokak, Hatip Caddesi, Kuseyri Sokak, Meram Sokak, Pirhasan Caddesi, Şehit Nebi Arslan Sokak, Yağcılar Sokak,Kozağaç Mahallesi: Akarsu Sokak, Akasyalar Sokak, Akgül Sokak, Akıncıbeyi Sokak, Aksu Sokak, Akyel Sokak, Anafartalar Sokak, Arzuhal Sokak, Atalı Sokak, Atilgan Sokak, Ayseven Sokak, Bademdere Sokak, Berkcan Sokak, Beybes Caddesi, Bilgehan Sokak, Birikim Sokak, Buharlı Sokak, Bünyan Sokak, Canerik Sokak, Cansu Sokak, Coşkunırmak Sokak, Çamlıca Sokak, Çınar Sokak, Dağiçi Sokak, Dereboyu Sokak, Devran Sokak, Emircan Sokak, Gerçek Söz Sokak, Goncalı Sokak, Hafızalı Sokak, Hatip Caddesi, Hayırlı Sokak, Hekimhan Sokak, Huzurlu Sokak, Ilicak Sokak, İhsanlı Sokak, İnce Mehmet Sokak, İshak Paşa Sokak, Kaletası Sokak, Kalpaklı Sokak, Karaağaç Sokak, Kirazlıyayalı Sokak, Kolçak Sokak, Kozağaç Caddesi, Kuvvet Sokak, Mansuroğlu Sokak, Masum Sokak, Nakışlar Sokak, Narlıbahçe Sokak, Necatigil Sokak, Nurcan Sokak, Onbaşılar Sokak, Özüdoğru Sokak, Seher Sokak, Selam Sokak, Selman Sokak, Sırakavak Sokak, Solmaz Sokak, Soydan Sokak, Şehit Ayhan Kaya Sokak, Şirinyer Sokak, Tanzimat Sokak, Tekbaşlar Sokak, Tutar Sokak, Üçgönül Sokak, Ürgüp Sokak, Vakfe Sokak, Yeşil Bursa Caddesi, Yeşil Bursa Caddesi, Yeşilbahar Sokak.

Kesinti 10 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.