Elazığ’a elektrik kesintisi uyarısı

9 Ocak 2024'te Elâzığ'da gerçekleşecek Fırat Elektrik kesintisi, planlı bakım çalışmalarının bir parçası olarak ilçeleri etkileyecek. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek kesinti, enerji altyapısında iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor.
Elâzığ ilinde 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Fırat Elektrik kesintisi, bir dizi planlı bakım ve yenileme çalışması kapsamında hayata geçirilecek. Elektrik kesintisi, 9 Ocak sabahından akşam saatlerine kadar çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek ilçelerin detayları...
9 Ocak 2024 tarihinde Elâzığ ilinde Fırat Elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek ilçeler şu şekildedir:
ELAZIĞ MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 00:01- 03:00 (3 saat)
Etkilenen Mahalle: Cumhuriyet
AYDINCIK
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)
Etkilenen Köy: Aydıncık Meşeli.
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)
MARMARAÇALI
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)
Etkilenen Köy: Marmaraçalı Küllük.
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)
KONACIK
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)
AYDINLAR (ÖKSÜZUŞAĞI):
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)
Etkilenen Mezra: Aydınlar
SARITOSUN
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)
GÜLPINAR, KÜTÜŞAĞI
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)
KÜTÜŞAĞI SİMOTLAR
Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)
Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.