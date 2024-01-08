Elazığ’a elektrik kesintisi uyarısı

9 Ocak 2024'te Elâzığ'da gerçekleşecek Fırat Elektrik kesintisi, planlı bakım çalışmalarının bir parçası olarak ilçeleri etkileyecek. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek kesinti, enerji altyapısında iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor.

Elâzığ ilinde 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Fırat Elektrik kesintisi, bir dizi planlı bakım ve yenileme çalışması kapsamında hayata geçirilecek. Elektrik kesintisi, 9 Ocak sabahından akşam saatlerine kadar çeşitli ilçeleri etkileyecek. İşte elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek ilçelerin detayları...

9 Ocak 2024 tarihinde Elâzığ ilinde Fırat Elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin süresi ve etkilenecek ilçeler şu şekildedir:

ELAZIĞ MERKEZ

Elektrik Kesintisi Süresi: 00:01- 03:00 (3 saat)

Etkilenen Mahalle: Cumhuriyet

AYDINCIK

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)

Etkilenen Köy: Aydıncık Meşeli.

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)

MARMARAÇALI

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)

Etkilenen Köy: Marmaraçalı Küllük.

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)

KONACIK

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 15:00 (6 saat)

AYDINLAR (ÖKSÜZUŞAĞI):

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)

Etkilenen Mezra: Aydınlar

SARITOSUN

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)

GÜLPINAR, KÜTÜŞAĞI

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)

KÜTÜŞAĞI SİMOTLAR

Elektrik Kesintisi Süresi: 09:00- 16:00 (7 saat)

Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek.