Tekirdağ ve ilçeleri dikkat elektrik kesintisi saatlerce sürecek

"Tekirdağ'da elektrik kesintisi uyarısı! 8 Ocak 2024 Pazartesi günü, bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesinti ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Vatandaşlar, belirlenen ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı bu tarih öncesinde gerekli önlemleri almalı.

Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında açıklandı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince elektriksiz kalacaklar. İşte detaylar.

Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgiler geldi. İlçeler ve mahalleler bazında belirlenen kesinti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri şu şekilde:

ERGENE İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:30

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Karadeniz

ÇERKEZKÖY İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:00

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kızılpınar

ERGENE İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 07:30

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb.