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Tekirdağ ve ilçeleri dikkat elektrik kesintisi saatlerce sürecek

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Tekirdağ'da, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince elektriksiz kalacaklar. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek olan bu kesinti, ilçeler ve mahalleler bazında planlandı.
Tekirdağ ve ilçeleri dikkat elektrik kesintisi saatlerce sürecek mask
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"Tekirdağ'da elektrik kesintisi uyarısı! 8 Ocak 2024 Pazartesi günü, bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesinti ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Vatandaşlar, belirlenen ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı bu tarih öncesinde gerekli önlemleri almalı.

Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında açıklandı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince elektriksiz kalacaklar. İşte detaylar.

Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgiler geldi. İlçeler ve mahalleler bazında belirlenen kesinti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri şu şekilde:

ERGENE İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:30

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Karadeniz

ÇERKEZKÖY İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:00

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kızılpınar

ERGENE İLÇESİ

Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 07:30

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb.

 

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08 Oca 2024 - 10:43 Tekirdağ- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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