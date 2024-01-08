Tekirdağ ve ilçeleri dikkat elektrik kesintisi saatlerce sürecek

"Tekirdağ'da elektrik kesintisi uyarısı! 8 Ocak 2024 Pazartesi günü, bakım onarım çalışmaları kapsamında planlanan kesinti ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Vatandaşlar, belirlenen ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı bu tarih öncesinde gerekli önlemleri almalı.
Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında açıklandı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti süresince elektriksiz kalacaklar. İşte detaylar.
Tekirdağ'da 8 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgiler geldi. İlçeler ve mahalleler bazında belirlenen kesinti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri şu şekilde:
ERGENE İLÇESİ
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:30
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Karadeniz
ÇERKEZKÖY İLÇESİ
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:00
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Kızılpınar
ERGENE İLÇESİ
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 07:30
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Marmaracıkosb.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.