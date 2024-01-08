6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın olduğu Malatya’ya ilişkin yaptığı değerlendirmede büyük firmaların teminatı rahatlıkla karşılayabildiği ancak deprem bölgesinde ki firmaların teminat sağlamakta güçlük çektiğini bildiren Şarlak, ihalelerin küçük gruplar halinde yerel esnafa verilmesini önerdi.

“BÖLGE EKONOMİK OLARAK CANLANACAKTIR”

Bankaların deprem bölgesindeki yapıları teminata almak noktasında imtina etmelerinden ötürü bir takım zorluk yaşandığını ifade eden Başkan Şarlak, “Deprem bölgesinde zor günler yaşayan firmalara destek olunabilmesi adına ilçelerimizde köy evlerinin 300 veya 500 adet üzerinden değil de küçük gruplar halinde, 30 veya 40’lı gruplar halinde o illerdeki müteahhitlere verilmesi durumunda evler daha hızlı bitirilecek ve bölge ekonomik olarak canlanacaktır. Köy evlerinin ihalelerini büyük firmalar almakta ve işi yine Malatya’da taşeron firmalara vererek yaptırmaktalar. Bu da yüce devletimizin ekonomik olarak sıkıntıya düşürülmesine neden olmaktadır” dedi.

“MALATYA KAZANIR”

İş ne kadar bölünürse o kadar fazla kişi kazanır, Malatya kazanır diyen Başkan Şarlak “Büyük firmaların iş bitirme yeterliliği var ancak personel kapasitesi maalesef yeterli değil. Ayrıca zaten işi alan büyük firmalar yerel müteahhitlere işleri yaptırıyorlar. İşi iş bitirme kapasiteleri küçük, yap sat yapan firmalara verilmesi süreci hızlandıracaktır. Belki devletin muhatap sayısı artacak ama muhatap olma süresi kısalacaktır. İşleri de davetiye usulü birim fiyat üzerinden güvenilir firmalara teminat karşılığında verebilir” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN