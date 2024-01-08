Afyonkarahisar 9 Ocak 2024 Salı günü dikkat

"Elektrik kesintisi alarmı! Afyonkarahisar ve Şuhut'ta 9 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar OEDAŞ tarafından açıklandı. Merkez ve Şuhut ilçelerindeki belirli mahallelerde 8 saatlik kesinti, bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecekleri bölgeleri ve kesinti süresini göz önünde bulundurarak önlemlerini almalı.

Afyonkarahisar ve Şuhut, 9 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintisi ile karşı karşıya. OEDAŞ (Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyurulara göre, Merkez ve Şuhut ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, belirli mahallelerde elektrik kesintisi yaşayacak. İşte detaylar:

AFYONKARAHİSAR MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 8 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı, 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 09 Ocak 2024 Salı, 18:00

Etkilenecek Mahalleler: Değirmendere Köyü (Değirmendere Kümeevleri)

ŞUHUT

Kesinti Süresi: 8 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı, 10:00

Kesinti Bitiş Saati: 09 Ocak 2024 Salı, 18:00

Etkilenecek Mahalleler: Merkez - Altıgöz (Afet Konutları 1. Sokak, Afet Konutları 2. Sokak, Afet Konutları 3. Sokak, Afet Konutları 4. Sokak, Afet Konutları 5. Sokak), Merkez - Baş (Elçi Sokak).

Bu kesintilerin, özellikle günlük yaşam, iş ve hizmetleri nasıl etkileyeceği konusunda detaylı bilgiler ve olası etkiler hakkında daha fazla bilgi almak için yerel otoritelerden güncel duyuruları takip etmekte fayda var.