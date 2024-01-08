Kayseri ve Maraş’ta yaşayanlar dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Aşağı, Orta mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Felahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 11.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Aşağı, Subaşı mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”

KAHRAMANMARAŞ:

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Akbayır, Bakış, Sünnet mahallelerine,

Yarın 08.30 ile 10.30 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Çiçek OSB, Akbayır, Bakış, Özcanlı ve Sünnet mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Aslanbey, Ballıca, Bayazıtlı, Yeşiltepe Mahalleleri ile Dereli ile Pınarbaşı mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”