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Şanlıurfa’da yaşayanlar dikkat bu uyarı size

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Şanlıurfa, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Dicle Elektrik tarafından planlanan bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kesinti, şehir genelinde birçok ilçeyi etkileyecek.
Şanlıurfa’da yaşayanlar dikkat bu uyarı size mask
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"Yarın Şanlıurfa, Dicle Elektrik'in planlı kesintisi nedeniyle günü elektriksiz geçirecek. 8 Ocak 2024'te başlayacak olan kesinti, şehrin çoğu ilçesini kapsayacak. Vatandaşlar, elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almayı unutmasın!"

Dicle Elektrik kesintisi işlemi, çeşitli ilçelerdeki şebeke yenileme, bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detaylar:

VİRANŞEHİR İLÇESİ

Ayrancı, Turna, Gözeli, Yayık, Yukarıdilimli.

Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 17:00

VİRANŞEHİR İLÇESİ

Evcimen

Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 17:30

VİRANŞEHİR İLÇESİ:

Büyükbardakçı ,Kururoğlu

Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 13:00

Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00

Viranşehir İlçesi:

Kırkgöz , Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek

Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00

VİRANŞEHİR İLÇESİ

Kızlarsarayı

Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00

Bu kesintilerin nedeni, çeşitli trafo bakımları, hücre değişimi çalışmaları ve diğer altyapısal düzenlemeler olarak açıklandı.

 

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08 Oca 2024 - 10:14 Şanliurfa- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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