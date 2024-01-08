08 Oca 2024 - 10:14 - Gündem

Şanlıurfa’da yaşayanlar dikkat bu uyarı size

Şanlıurfa, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü Dicle Elektrik tarafından planlanan bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kesinti, şehir genelinde birçok ilçeyi etkileyecek.