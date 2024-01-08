Şanlıurfa’da yaşayanlar dikkat bu uyarı size

"Yarın Şanlıurfa, Dicle Elektrik'in planlı kesintisi nedeniyle günü elektriksiz geçirecek. 8 Ocak 2024'te başlayacak olan kesinti, şehrin çoğu ilçesini kapsayacak. Vatandaşlar, elektrik kesintisi süresince gerekli önlemleri almayı unutmasın!"
Dicle Elektrik kesintisi işlemi, çeşitli ilçelerdeki şebeke yenileme, bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detaylar:
VİRANŞEHİR İLÇESİ
Ayrancı, Turna, Gözeli, Yayık, Yukarıdilimli.
Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 17:00
VİRANŞEHİR İLÇESİ
Evcimen
Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 17:30
VİRANŞEHİR İLÇESİ:
Büyükbardakçı ,Kururoğlu
Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 13:00
Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00
Viranşehir İlçesi:
Kırkgöz , Yaban, Evcimen, Elgün, Değim, Atıcılar, Germen, Güzlek
Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00
VİRANŞEHİR İLÇESİ
Kızlarsarayı
Kesinti Başlangıç: 08.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 08.01.2024 - 18:00
Bu kesintilerin nedeni, çeşitli trafo bakımları, hücre değişimi çalışmaları ve diğer altyapısal düzenlemeler olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.