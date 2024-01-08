08 Oca 2024 - 09:57 - Gündem

Kırşehir’de yarın 5 saatlik elektrik kesintisi

Kırşehir'de, 9 Ocak 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri, birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. Elektrik kesintisi, bakım çalışmaları ve özel elektrikçi mühendis çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Bu kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeler, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından belirlendi.