Kırşehir’de yarın 5 saatlik elektrik kesintisi

Kırşehir genelinde 9 Ocak 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintileri, planlı bakım ve özel çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek. Toplamda 9 ilçe ve birçok mahalle bu kesintilerden etkilenecek. Kesinti süreleri 1.5 saat ile 5 saat arasında değişiyor.
Kırşehir'de 9 Ocak 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında güncel bilgiler şu şekildedir:
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 15:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 18:00
Etkilenen Mahalleler:
Nasuhdede Mahallesi: 412. Sokak, İkizarası Caddesi, Killik Caddesi, Nursultan Nazarbayev Bulvarı, Şht.Erdoğan Ay Caddesi, Şht.Süleyman Efe Bulvarı.
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 1 saat 30 dakika
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 13:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 14:30
Etkilenen Mahalleler:
Nasuhdede Mahallesi: 395. Sokak, 400. Sokak, 409. Sokak, 412. Sokak, 415. Sokak, 449. Sokak, Bozbağ Caddesi, Hacıhasan Caddesi, Nasuhdede Caddesi, Nursultan Nazarbayev Bulvarı, Şht.Erdoğan Ay Caddesi, Şht.Süleyman Efe Bulvarı.
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 14:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 17:00
Etkilenen Mahalleler:
Kuşdilli Mahallesi: 1364. Sokak, 1365. Sokak, 1366. Sokak, 1367. Sokak, 1368. Sokak, İsmetpaşa Caddesi, Kazankaya Caddesi, Sıdıklıdarboğaz Köyü.
MUCUR
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 13:00
Etkilenen Bölgeler: Küçükburnağıl Köyü,Yeğenağa Köyü, Yenice Mahallesi 1.Pazar Yeri Sokak
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 12:00
Etkilenen Mahalleler:
Çukurçayır Mahallesi, 759. Sokak, Hılla Gölü Caddesi, Nursultan Nazarbayev Bulvarı,Kervansaray Mahallesi,Ankara Kayseri Caddesi, Nasuhdede Mahallesi Hılla Göl Caddesi.
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 12:00
Etkilenen Mahalleler:
Ahievran Mahallesi,622. Sokak, 645. Sokak, 647. Sokak, 658. Sokak, 660. Sokak, Kuyubaşı Caddesi.
KIRŞEHİR MERKEZ
Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat
Başlama Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Zamanı: 09 Ocak 2024 Salı 14:00
Etkilenen Bölgeler: Bağbaşı Mahallesi, 1000. Sokak, 1020. Sokak, 1021. Sokak, 1022. Sokak, 1023. Sokak, 1024. Sokak, 1025. Sokak, 1026. Sokak, 1027. Sokak, 1028. Sokak, 1029. Sokak, 1037. Sokak, 1120 Sokak, 986. Sokak, 987. Sokak, 988. Sokak, 990. Sokak, Akbayır Caddesi, Kasımağa Çiftliği Caddesi, Şht.Atilla Kandemir Caddesi, Şht.Eray Tekten Caddesi, Şht.Osman Savran Caddesi, Kuşdilli Mahallesi: Akbayır Caddesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.