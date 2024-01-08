8 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“GÜLSÜM ECZANESİ - YEŞİLYURT
MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI, ÜST GEÇİT ALTI, NO: 4/A
24 SAAT AÇIK
MALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ
EMEKSİZ CADDESİ, NO:90, KÖK MOBİLYA KARŞISI
24 SAAT AÇIK
BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ – BATTALGAZİ
VALİKONAĞI CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
DÜNDAR ECZANESİ – YEŞİLYURT
GÜNGÖR CADDESİ ÜZERİ, ESENLİK MARKET YANI, FAHRİKAYAN İLERİSİ TECDEYE ÇIKARKEN 100’ÜNCÜ YIL PARKI ÜSTÜ
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
08:30-23:59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.