- Sağlık

8 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

8 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“GÜLSÜM ECZANESİ - YEŞİLYURT

 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI, ÜST GEÇİT ALTI, NO: 4/A

 24 SAAT AÇIK

MALATYA ECZANESİ - BATTALGAZİ

EMEKSİZ CADDESİ, NO:90, KÖK MOBİLYA KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ – BATTALGAZİ

VALİKONAĞI CADDESİ, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DÜNDAR ECZANESİ – YEŞİLYURT

GÜNGÖR CADDESİ ÜZERİ, ESENLİK MARKET YANI, FAHRİKAYAN İLERİSİ TECDEYE ÇIKARKEN 100’ÜNCÜ YIL PARKI ÜSTÜ

24 SAAT AÇIK

ARI ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI

08:30-23:59 ARASI AÇIK”

 

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08 Oca 2024 - 09:53 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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