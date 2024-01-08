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Dikkat! Malatya’da 6 ilçe 45 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Dikkat! Malatya’da 6 ilçe 45 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Dolamantepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Çayırköy, Gölpınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy, Salkonak mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pacalı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Boğazlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Yeniköy, Yenice, Yaygın, Tokluca, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Bulutlu, Hisartepe, Merdivenler, Fırıncı, Tanışık, Pelitli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan, Orduzu, Meydanbaşı, Karahan, Karaköy, Bulgurlu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Esenli Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyecektir”

 

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08 Oca 2024 - 09:44 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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