Malatya dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise “Buzlanma ve don uyarısı: Sıfırın altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ibaresi yer aldı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece”