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Malatya dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi mask
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Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise “Buzlanma ve don uyarısı: Sıfırın altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ibaresi yer aldı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 7 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece”

 

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08 Oca 2024 - 09:38 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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