Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bu sevda 1932’de başladı İşte Malatya’nın ilk resmi spor kulübü

Malatya, tarihi kadar futbol sevgisi ile de doludizgin bir şehir. Adına Türküler yazılmış Malatya, yeşilliği, suyu ve tarihinin yanı sıra futbol sevdasıyla da akıllarda yer edindiren bir kent. Birçok siyasetçi, sanatçı, sporcu, futbolcu ve iş insanı yetiştirmiş kayısının başkenti olan Malatya’da kurulan ilk resmi spor kulübünü merak edip sizler için araştırdık.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18776220/bu-sevda-1932de-basladi-iste-malatyanin-ilk-resmi-spor-kulubu

2023’te en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Peki, hangi otomobil markası ne kadar satış yaptı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18777026/2023te-en-cok-satan-otomobil-modelleri

İşte AK Parti’nin adayları

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oldu. Sosyal medya ve birçok platformlarda bazı isimler ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak adayları duyurdu. İşte 11 büyükşehir ve 15 ilin AK Parti adayları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18777707/iste-ak-partinin-adaylari

Malatya’nın büyükşehir adayı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı adaylar içerisinde Malatya yoktu. Peki, Malatya adayı ne zaman açıklanacak?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18778504/malatyanin-buyuksehir-adayi-aciklandi-mi-ne-zaman-aciklanacak

Aluçlu’dan deprem yorumu: “Endişelenmeye gerek yok” Malatya’da “kılcal fay” benzetmesi

Malatya’da dün yaşanan sarsıntıları değerlendiren ve şehrin yerleşim yerleri içerisinde birçok kılcal fay bulunduğunu dile getiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, bunların vatandaşları endişelendirmemesi gerektiğini söyledi. Aluçlu, Malatya Fay’ına da dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18779431/alucludan-deprem-yorumu-endiselenmeye-gerek-yok-malatyada-kilcal-fay-benzetmesi

Malatya’da hangi bölgelerde zemin + 7 kat uygulanabilir? Fuzuli, Sıtmapınarı, Emeksiz’de asla!

Malatya’da tüm deprem bölgesi şehirlerde olduğu gibi zemin + 4 kat sınırına ilişkin çok şey yazıldı, çizildi. Ancak bazı şartları taşıması, zeminin uygun olması ve belli kurallara uyulması halinde zemin + 7’ye de izin verilebileceği ifade edildi. Peki, hangi noktalarda zemin + 7’ye çıkılabilir? Şehrin hangi caddeleri çok katlılığa dayanmaz? İşin uzmanı konuya açıklık getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18780604/malatyada-hangi-bolgelerde-zemin-7-kat-uygulanabilir-fuzuli-sitmapinari-emeksizde-asla

Hayretlere düşüren pankart “Bu bina ağır hasarlıdan çevrilmiştir, kiralık değildir”

Malatya’da Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6’ncı katına asılan pankart “yok artık” dedirtti. Söz konusu pankartta, geçen “Bu bina ağır hasarlıdan az hasarlıya çevrilmiştir” iddiası ise herkesi hayrete düşürdü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18781054/hayretlere-dusuren-pankart-bu-bina-agir-hasarlidan-cevrilmistir-kiralik-degildir