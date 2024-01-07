Silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Batman'ın GAP Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma hızla silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavga esnasında yaralanan M.S. (41), R.S. (38) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye sevk edildi.

Olayın detaylarına göre, GAP Mahallesi'nde meydana gelen olayda taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlenerek silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Yaralanan şahısların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatmıştır. Kavganın sebepleri ve taraflar arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna olayın detayları ve yaralıların sağlık durumu ile ilgili resmi bilgiler açıklanana kadar titiz bir soruşturma yürütülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı