Ahır yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Memikköyü Mahallesi'nde, Yakup Ersoy'a ait evin alt katında bulunan ahırda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.00 sıralarında meydana geldi ve çocukların ahır önünde ateşle oynaması sonucu çıktığı belirlendi.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine Kozan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeyi başardılar. Yangın, genişlemadan kontrol altına alındı.

Yangının, çocukların oyun sırasında başlamış olması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde evde ve çevredeki diğer alanlarda da yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı