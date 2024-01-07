Hayretlere düşüren pankart “Bu bina ağır hasarlıdan çevrilmiştir, kiralık değildir”

Malatya’da Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6’ncı katına asılan pankart “yok artık” dedirtti. Söz konusu pankartta, geçen “Bu bina ağır hasarlıdan az hasarlıya çevrilmiştir” iddiası ise herkesi hayrete düşürdü.

Malatya’da gün geçmiyor ki hayret veren bir şey yaşanmasın. Bu defa ki olayın mekanı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki bir bina. Bu konum 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar alan yapılarla gündeme geldi. Öyle ki caddede neredeyse her gün bir binanın yıkımı gerçekleştiriliyor.

“BU BİNA HAKİMBEY APARTMANI GİBİ…”

Bu kapsamda Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Reşat Turgut Sitesi A-Blok’ta 6’ncı kata asılan bir pankart hayretlere düşürdü. Söz konusu pankartta, “Bu bina Hakimbey Apartmanı gibi ağır hasarlıdan az hasarlıya çevrilmiştir. Dairem kiralık değildir” iddiaları yer aldı.

KOLONLARI SIKINTILI

İlk bakışta hasarsız gibi görünen binada aslında hasarın boyutu dikkatli bakınca görülebiliyor. Sıvalarda dökülme, çatlaklar ve ayrıca kolonlarında sıkıntılar olduğu da gözlenen binanın tadilatta olduğu, bu nedenle daire sakinlerinin burada olmadığı ifade edildi.

KESİN BİLGİ YOK

Öte yandan binanın ağır hasarlıdan az hasarlıya çevrilip çevrilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi. Çevredeki vatandaşlar da bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

HAKİMBEY APARTMANI GİBİ OLMASIN!

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın duruşması yaklaşık bir buçuk ay önce görüldü. Mahkeme heyeti, binaya ilişkin Elazığ depremindeki tespit tutanaklarının istenmesine karar verdi.

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan statik proje müellifi Bülent Yeroğlu, inşaat mühendisleri Demet Doğan ve Basri Ardağ, mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı.

ELAZIĞ DEPREMİNDE AĞIR HASAR MI ALDI?

Bülent Yeroğlu, binanın sadece statik projesini yaptığını, yerini bilmediğini, 7 katlı hazırladığı projenin daha sonra kendisinden habersiz 8 kata çıkarıldığını savundu. Yeroğlu, binada oturanlardan duyduğu kadarıyla apartmanın 2020 yılındaki Elazığ merkezli depremde ağır hasar aldığını, raporunun daha sonra az hasarlıya çevrildiğini iddia etti.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILAN MÜŞTEKİ KONUŞTU

Enkazdan sağ çıkarılan müşteki Mehmet Orhanoğlu, Elazığ merkezli depremin ardından apartmanda inceleme gerçekleştiren ekibin binada sorun olmadığını, onarımın ardından oturulabileceğini söylediğini ileri sürerek kendilerinin de onarım yaptıklarını dile getirdi.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Elazığ depremindeki tespit ve itiraz tutanaklarının istenmesine, tespite kimlerin katıldığının sorulmasına, ilgili belediyeye yazı yazılarak tadilat projesi varsa aslının istenmesine, apartmanın kat görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.