Şiddetli yağışların etkisiyle heyelan: Tehlikede olan 3 katlı bina tahliye edildi

Artvin'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde Özer Orhan'a ait 3 katlı bir binanın bulunduğu bölgede heyelan meydana getirdi. Yaşanan heyelan sonucu binanın yanında ve önünde toprak kaymaları ve yarıklar oluştu.

Binanın yıkılma tehlikesi ortaya çıkınca aile bireyleri evlerini boşalttı ve durumu AFAD ve belediye yetkililerine bildirdi. AFAD yetkilileri, bölgede inceleme yaparak binayı yıkılma tehlikesine karşı tahliye etti. Artvin Belediyesi ekipleri de bölgede tahkimat ve zemin güçlendirme çalışmalarına başladı.

Olayı atlattıkları için şükreden Özer Orhan,

"Heyelan anında evdeydik. Büyük bir gürültü duyduk, hemen evi boşalttık. Evden çıkınca evin hemen yanında heyelan olduğunu gördük. Yukardan gelen sular toprağa baskı yaptı, sonuçta heyelan meydana geldi. Evimize bir şey olmadı ama tarım arazilerimiz zarar gördü. Evin yıkılma tehlikesine karşı evi boşalttık. Binanın alt katında kızım, orta katında oğlum, üst katında da ben oturuyorum. Çocuklar ve eşlerimizle 10 kişi yaşıyorduk. Allah korudu, bina yıkılmadı. İnşallah gerekli güçlendirme çalışmaları tamamlanınca evimize geri döneceğiz"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı