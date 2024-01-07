Huzur ve güven uygulamasında aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında aranan bir şahıs yakalandı. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği'nin yaptığı çalışmada 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet kurusıkı tabanca, 0.4 gram esrar ve kullanım aparatı ele geçirildi. Uygulama kapsamında 5 şahsa adli işlem yapılarak toplamda 12 bin 977 TL trafik cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamasında, aranan bir şahıs yakalandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmada 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet kurusıkı tabanca, 0.4 gram esrar ve kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, uygulama kapsamında 5 şahsa adli işlem yapılırken, toplamda 12 bin 977 TL trafik cezası uygulandı.

Uygulama sırasında, İlkadım ilçesinde bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla aranan F.Ö. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Emniyet ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı