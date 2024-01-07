Otomobiller çarpıştı, yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde Yusuf Sami Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, C.Ö. idaresindeki 34 FAK 989 plakalı otomobil ile C.A. hakimiyetindeki 33 E 0860 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, kaldırımda yürüyen U.Ç.'ye çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, otomobiller bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Olayın meydana geldiği cadde üzerindeki güvenlik kameraları da incelenerek kaza hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı