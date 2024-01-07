Malatya’da hangi bölgelerde zemin + 7 kat uygulanabilir? Fuzuli, Sıtmapınarı, Emeksiz’de asla!

Malatya’da tüm deprem bölgesi şehirlerde olduğu gibi zemin + 4 kat sınırına ilişkin çok şey yazıldı, çizildi. Ancak bazı şartları taşıması, zeminin uygun olması ve belli kurallara uyulması halinde zemin + 7’ye de izin verilebileceği ifade edildi. Peki, hangi noktalarda zemin + 7’ye çıkılabilir? Şehrin hangi caddeleri çok katlılığa dayanmaz? İşin uzmanı konuya açıklık getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 7+1 kata onay vermesi gündeme gelmişti ancak sadece Malatya değil, başka şehirlerde de bu dile getirilmişti.

EN AZ 2 BODRUM ZORUNLU

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararına göre, yeni yapılacak yapılardaki kriterler şu şekildeydi:

“İmar planında zemin artı 3 kat ve üzeri yapılarda en az bir bodrum kat (veya uygun kazıklı temel) yapılarak temellerin sağlam zemine oturtulması zorunludur. Ancak zemin artı 3 kattan düşük yapılarda parsel bazlı yapılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarındaki zemin değerleri bodrum kat yapılmasına gerek görmüyorsa bu tip yapılarda bodrum kat zorunluluğu aranmaz.

Zemin artı 7 kat ve üzeri yapılarda en az 2 kat bodrum yapılması zorunludur. Zemin sınıfı ZA ve ZB olan zeminler dışında radye temel yapılması zorunludur.

Kent genelinde zemin artı 1 kattan fazla yığma yapı yapılamaz. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gereken alanlarda zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz, dolgu zemin üzerine bina inşa edilemez.

Zemin artı 4 kat üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamaz. Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise konsol bir metreden fazla çıkamaz.”

KALİTELİ ZEMİN VURGUSU

Bu noktada yapılaşma kriterlerinde zemin + 7 kat ve üzeri yapılarda 2 kat bodrum zorunluluğu olduğu ifade ediliyor. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının önemine değinilen kriterlerde zemin sınıfı ZA ve ZB olan zeminlerde 7+1’in yapılabileceği ifade ediliyor. Bu zemin çeşidi en iyi ve kaliteli zemini temsil ediyor. Diğer taraftan ZA ve ZB dışındaki zeminlerde radye temek zorunluğundan bahsediyor. Yani fore kazık gibi oldukça sağlam bir temel atılmaması halinde izin verilmeyeceği bildiriliyor.

PEKİ, MALATYA’DA HANGİ NOKTALARA DİKKAT ETMEK GEREK?

Konuya ilişkin bir yorumda bulunan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu,

“Çarşı merkezde Bakırcılar Çarşısı’nın olduğu yere ilk önce zemin artı 1 dediler. Sonra zemin artı 4’e çıktı şimdi de zemin artı 7’ye çıktı. Bu ifadeler hangi bölge için söyleniyor, hangi bölgede zemin artı 7, hangi bölgede zemin artı 4 bunları henüz bilmiyoruz. Bu belirsizlikler olduğu sürece net konuşmamız mümkün değil ama zemin artı 7 Malatya için özellikle çarşı merkezi dediğimiz Fuzuli, Sıtmapınarı, Emeksiz, Cengiz Topel Caddesi ve Çevreyolu’nun altı bölgeleri için her zaman risktir. Çünkü bu bölgelerde depremin haricinde zemin ile ilgili problemlerimiz var. Buralar zemin sıvılaşmasının olma ihtimali bulunan bölgeler. O yüzden zemin artı 7’nin bu bölgelerde asla uygulanmaması gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.

“BEYDAĞI’NDA ZEMİN + 7 UYGULANABİLİR”

Aluçlu,

“Beydağı’nın yamaçlarına doğru çıkarsanız orada sağlam zeminde zemin artı 7 kullanılabilir, zaten TOKİ buralara 16 katlı binalar yaptı. Standartlara uygun olarak yapılırsa, zemini sağlamsa ve özellikle tünel kalıpla zemin artı 7 yapılırsa sıkıntı olmaz ama çok yüksek katlı binalar bizim sosyal dokumuzu bozduğu gibi mahalle kültürümüzü de bozduğu aşikardır. Zemin artı 7’nin şehir merkezinde uygulanması çok doğru olmayacaktır ama tabi ki Malatya’da zemin artı 7’nin uygulanabileceği bölgeler mevcut”

açıklamasında da bulundu.