07 Oca 2024 - 19:23 - Gündem

Kahramanmaraş’ta deprem! Derinliği sadece 1 kilometreydi!

Deprem bölgesinde hemen her gün sarsıntılar yaşanırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 1 kilometre olarak bildirildi.