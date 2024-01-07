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Kahramanmaraş’ta deprem! Derinliği sadece 1 kilometreydi!

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Deprem bölgesinde hemen her gün sarsıntılar yaşanırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 1 kilometre olarak bildirildi.
Kahramanmaraş’ta deprem! Derinliği sadece 1 kilometreydi! mask
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Deprem bölgesinde hemen her gün sarsıntılar yaşanırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 1 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş Elbistan-Evcihüyük merkezli, saat 18.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 1 kilometre olarak ifade edildi. Vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.

Öte yandan AFAD depremi 6 kilometre derinlik olarak açıkladı. 
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07 Oca 2024 - 19:23 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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