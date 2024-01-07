Kahramanmaraş’ta deprem! Derinliği sadece 1 kilometreydi!

Deprem bölgesinde hemen her gün sarsıntılar yaşanırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 1 kilometre olarak bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş Elbistan-Evcihüyük merkezli, saat 18.58’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 1 kilometre olarak ifade edildi. Vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.
Öte yandan AFAD depremi 6 kilometre derinlik olarak açıkladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.