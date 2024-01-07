28 kilogram eroin ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, pirinç paketlerinin içine salça ile streçlenmiş vaziyette toplam 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Van’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, narkotik köpeği Nina kullanıldı. Otobüsün kilitli bölümünde zulalanmış pirinç paketlerinin içine salça ile streçlenmiş vaziyette 43 parça halinde toplam 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan otobüse savcı talimatı ile el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı