Aluçlu’dan deprem yorumu: “Endişelenmeye gerek yok” Malatya’da “kılcal fay” benzetmesi

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, dün Malatya’da saat 15.10’da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremi ve aynı gün saat 23.40’ta Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 3.1 büyüklüklerindeki depremler hakkında BUSABAH’a değerlendirmelerde bulundu. Bu depremlerin herhangi bir risk ifade etmediğini kaydeden Aluçlu, Malatya Fayı’na dikkat çekti.



Malatya Fayı ile beraber uzayan Ovacık Fayı üzerinde meydana gelecek depremlerin risk oluşturduğuna vurgu yapan Aluçlu, burada henüz öncü veya ana bir deprem ile karşılaşmadıklarının altını çizdi.



“KIRILMAMIŞ BİR BÖLGE VAR”

Malatya’nın etrafının faylarla çevrili olduğunu kaydeden Aluçlu,

“Ben daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Malatya’yı Bermuda Şeytan Üçgeni’ne benzetmiştim. Malatya’nın her tarafı faylarla çevrili. Bu fayların bazıları büyük deprem üretme potansiyeline sahip bazıları ise daha küçük depremler üretiyorlar. Bu faylar biri Yeşilyurt Fayı. Gözene bölgesinden başlıyor ve Malatya’nın iç kısımlarına doğru ilerliyor. Bu fay ana depremini üretmişti bundan sonra bu fay hattı üzerinde olan depremler artçı depremlerdir o yüzden artık bu faydan korkmamıza gerek yok. Esas korkmamız gereken fayımız güneydeydi. Bu da zaten depremini 6 Şubat’ta üretmişti. Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde sadece Palu ile Bingöl arasında kırılmamış bir bölge var. Onun haricinde olacak olan depremler Palu ile Bingöl arasını devre dışı bırakırsak artçı deprem diyebileceğiz ya da yan kollarda kısa faylar var bunlar üzerinde olursa güneyimizden korkmamıza gerek kalmadı diyebiliriz”

şeklinde konuştu.



“BİRÇOK KILCAL FAY VAR”

Malatya’nın yerleşim yerleri içerisinde birçok kılcal fay bulunduğuna dikkat çeken Aluçlu,

“Bizim için en büyük riski Malatya Fayı arz ediyor. Malatya Fayı, Ovacık Fayı ile birleşip Erzincan’a kadar uzayan bir fay. Yaklaşık 220 kilometre uzunluğunda olan bu fayın kırılması anında Malatya’da büyük bir deprem beklememiz söz konusu. Bu fay tek seferde kırılırsa farklı büyüklükte bir deprem üretecek, iki sefer veya üç seferde kırılma ihtimali de var o zaman daha düşük değerde deprem üretecektir. Bunun haricinde Erzincan ile Bingöl arasındaki fay büyük sıkıntı arz ediyor. Palu ile Bingöl ve Erzincan ile Bingöl arası bize uzak olduğu için biz bu bölgelerde 7 büyüklüğünde bir deprem olsa dahi biz bunu 6 büyüklüğünde hissedeceğiz. Binamızın bulunduğu zemin, binalarımızın bundan önceki depremlerden almış olduğu hasar miktarı ya da kaç katlı olduğu ve yapım kalitesi bizim bu depremlerden etkilenme derecemize değişiklik oluşturacaktır. Sağlam bina ve sağlam zemindeysek farklı etkileneceğiz çürük zemindeysek farklı etkileneceğiz. Bununla ilgili birçok parametre var esas bizim en büyük sıkıntımız Malatya Fayı ile beraber uzayan Ovacık Fayı üzerinde olacak. Burada henüz şu anda öncü veya ana bir deprem ile karşılaşmadık. Malatya’nın yerleşim yerleri içerisinde birçok kılcal fay var bunların bizi çok fazla endişelendirmesine gerek yok ama bizim binalarımız sıkıntılı olduğu için bir de vatandaşlarımızın 6 Şubat depreminde çok büyük sıkıntılara düştüğü için psikolojik olarak depremler bir rahatsızlık veriyor ama bu küçük depremler bizim betonarme binalarımızda bir sorun oluşturmaz. 6 büyüklüğünün üzerindeki depremler betonarme binalarımızda bazı hasarlar oluşturur”

ifadelerine yer verdi.