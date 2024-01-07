Uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6’sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Farklı adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., A.K., Y.C., H.İ., F.S. ve M.Ş.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı adreslerde yapılan aramada ise 8 kilo 250 gram skunk maddesi, 79 gram metamfetamin maddesi, 102 gram bonzai maddesi, 18 gram esrar maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, 90 gram metamfetamin katkı maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız silah, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı