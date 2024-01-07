Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, maçtan 3 puanla ayrılarak toplamda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligde yoluna devam ediyor.

Sivasspor'un bu sezonki galibiyetleri arasında, ligdeki 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etmesi, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2 geçmesi, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yenebilmesi, 15. haftada Konyaspor'u 1-0'la geçmesi ve 18. haftada İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmesi bulunuyor.

Bülent Uygun'un öğrencileri, gelecek hafta sahalarında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesinde Sivasspor, aldığı galibiyetle moral buldu ve taraftarlarını sevindirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı