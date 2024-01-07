Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, maçtan 3 puanla ayrılarak toplamda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligde yoluna devam ediyor.
Sivasspor'un bu sezonki galibiyetleri arasında, ligdeki 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etmesi, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2 geçmesi, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yenebilmesi, 15. haftada Konyaspor'u 1-0'la geçmesi ve 18. haftada İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmesi bulunuyor.
Bülent Uygun'un öğrencileri, gelecek hafta sahalarında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesinde Sivasspor, aldığı galibiyetle moral buldu ve taraftarlarını sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.