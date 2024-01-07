Sivasspor'da Rey Manaj cezalı duruma düştü

Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj, Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Kayserispor karşılaşmasının 90. dakikasında sarı kart gören Manaj, bu kartla birlikte ceza sınırına gelerek Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Sivasspor’da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı