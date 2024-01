Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Turan’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Kayacık Sokak, No:39, Yeşilyurt,

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Türkücü’nün taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sare Sokak, No: 14, Yeşilyurt,

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Salim Tosun’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hasırcılar Sokak, No: 5, Battalgazi,

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemil Ali Metin’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Şekerci Sokak, No: 20, Battalgazi,

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevzat Yiğit’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Sokak, No: 73, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek İbrahim’in taziye adresi: Taziye verilmeyecek,

88 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Hadice Kılınç’ın taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,

25 yaşında vefat eden ve Soğukpınar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Eyüp Gökhan’ın taziye adresi: Soğukpınar Mahallesi, Kale,

85 yaşında vefat eden ve Yazıhan Mezarlığına defnedilen Rukiye Özacar’ın taziye adresi: Yazıhan,

75 yaşında vefat eden ve Mahmut Dursun Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nazır Baykal’ın taziye adresi: Mahmut Dursun Mahallesi, Kale,

74 yaşında vefat eden ve Kültür Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yusuf Elbir’in taziye adresi: Kültür Mahallesi, Akçadağ”