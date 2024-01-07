Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“96 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Turan’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Kayacık Sokak, No:39, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Türkücü’nün taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sare Sokak, No: 14, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Salim Tosun’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hasırcılar Sokak, No: 5, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemil Ali Metin’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Şekerci Sokak, No: 20, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevzat Yiğit’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Sokak, No: 73, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek İbrahim’in taziye adresi: Taziye verilmeyecek,
88 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Hadice Kılınç’ın taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,
25 yaşında vefat eden ve Soğukpınar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Eyüp Gökhan’ın taziye adresi: Soğukpınar Mahallesi, Kale,
85 yaşında vefat eden ve Yazıhan Mezarlığına defnedilen Rukiye Özacar’ın taziye adresi: Yazıhan,
75 yaşında vefat eden ve Mahmut Dursun Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nazır Baykal’ın taziye adresi: Mahmut Dursun Mahallesi, Kale,
74 yaşında vefat eden ve Kültür Mahallesi Mezarlığına defnedilen Yusuf Elbir’in taziye adresi: Kültür Mahallesi, Akçadağ”
Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.