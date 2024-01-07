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Korkunç trafik kazası: Araç bariyerlere çarptı, 2 yaralı

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, M.S. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.
Korkunç trafik kazası: Araç bariyerlere çarptı, 2 yaralı mask
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, M.S. idaresindeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar M.S. ve M.S.K., ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Oca 2024 - 16:47 - Asayiş

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