Kargo aracında kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kargo aracında adli arama kararıyla yapılan aramada, 22 ayrı şahsa ait 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.
Kurumcu yol kontrol noktasında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 10 adet projeksiyon, 54 adet cep telefonu, 2.326 adet cep telefonu şarj adaptörü, 1.665 adet cep telefonu şarj kablosu, 302 çift spor ayakkabı, 85 adet mekanik kol saati, 65 adet kadın el çantası, 857 adet şerit metre, 360 adet kozmetik krem ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.