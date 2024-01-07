07 Oca 2024 - 16:27 - Asayiş

Kargo aracında kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kargo aracında adli arama kararıyla yapılan aramada, 22 ayrı şahsa ait 2 milyon 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.