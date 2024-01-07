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Kaçak sigara operasyonu: 2 bin 70 adet ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Siirt-Eruh karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigara operasyonu: 2 bin 70 adet ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı mask
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Siirt-Eruh karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, kaçak sigara taşıdığı belirlenen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçak sigara ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, kamu güvenliğini sağlama ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla güvenlik güçleri tarafından sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Oca 2024 - 16:24 - Asayiş

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