Kaçak sigara operasyonu: 2 bin 70 adet ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Siirt-Eruh karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, kaçak sigara taşıdığı belirlenen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçak sigara ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, kamu güvenliğini sağlama ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla güvenlik güçleri tarafından sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı