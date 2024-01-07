Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşecek olan uçak seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara ve sefer iptallerine neden oldu. Hava durumu koşullarının düzelmesiyle birlikte seferlerin normale dönmesi beklenmektedir. Havayolu şirketleri ve yetkililer, yolcuları olası değişiklikler konusunda bilgilendirecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı