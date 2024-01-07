- Yaşam

Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşecek olan uçak seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşecek olan uçak seferlerinin iptal edilmesine yol açtı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara ve sefer iptallerine neden oldu. Hava durumu koşullarının düzelmesiyle birlikte seferlerin normale dönmesi beklenmektedir. Havayolu şirketleri ve yetkililer, yolcuları olası değişiklikler konusunda bilgilendirecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, Sis, uçak seferleri, Selahaddin Eyyubi Havalimanı, olumsuz hava şartları, yolcu, Ulaşım

07 Oca 2024 - 16:21 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL