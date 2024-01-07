Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri olan Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini sürdürmektedir. Husumetli aileler arasındaki kavga sonrasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden Ahmet A.'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.