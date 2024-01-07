07 Oca 2024 - 16:19 - Asayiş

Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri olan Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.