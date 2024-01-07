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Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri olan Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti mask
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında dün çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri olan Ahmet A., tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini sürdürmektedir. Husumetli aileler arasındaki kavga sonrasında yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden Ahmet A.'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Oca 2024 - 16:19 - Asayiş

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