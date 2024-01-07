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Kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları açıldı

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Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy ve 54 mezra yolunun ulaşımı, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden açıldı. Karla mücadele kapsamında 140 personel ve 122 iş makinesiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda aksamaların önüne geçmek ve köy yollarının bağlantısını sağlamak adına yoğun bir çaba harcadı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları açıldı mask
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Hakkari genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 köy ve 54 mezra yolunun ulaşımı, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden açıldı. Karla mücadele kapsamında 140 personel ve 122 iş makinesiyle çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda aksamaların önüne geçmek ve köy yollarının bağlantısını sağlamak adına yoğun bir çaba harcadı.

İki gün süren kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarının kısa sürede açılmasıyla, ulaşımın normalleşmesi sağlanmış oldu. Açılan yolların yanı sıra bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlamak için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Yağış, kar yağışı, Ulaşım, Yol, Hakkar, köy, iş makinesi

07 Oca 2024 - 16:16 - Yaşam

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