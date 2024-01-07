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Fırtına sonucu ağılın çatısı uçtu: 130'a yakın küçükbaş hayvan etkilendi

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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından meydana gelen fırtına nedeniyle Mustafa Köroğlu'na ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın çatısı uçtu. Olayın ardından Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yapmak üzere incelemelerde bulundu.
Fırtına sonucu ağılın çatısı uçtu: 130'a yakın küçükbaş hayvan etkilendi mask
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından meydana gelen fırtına nedeniyle Mustafa Köroğlu'na ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın çatısı uçtu. Olayın ardından Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yapmak üzere incelemelerde bulundu.

Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulunup tutanak tuttu. Fırtına nedeniyle çatısı uçan ağılın etkilenen küçükbaş hayvanlarıyla ilgili sahibi ve yetkililer gerekli tedbirleri almaya çalışmaktadır. Olay sonrasında hayvan sahiplerine destek sağlanması ve hasarın giderilmesi için ilgili kurumlarca gereken adımlar atılmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çanakkale, Ezine, Üvecik köyü, Fırtına, Sağanak yağış, Mustafa Köroğlu, ağıl, çatı, hasar tespiti

07 Oca 2024 - 16:14 - Asayiş

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