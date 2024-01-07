Fırtına sonucu ağılın çatısı uçtu: 130'a yakın küçükbaş hayvan etkilendi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından meydana gelen fırtına nedeniyle Mustafa Köroğlu'na ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın çatısı uçtu. Olayın ardından Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti yapmak üzere incelemelerde bulundu.
Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulunup tutanak tuttu. Fırtına nedeniyle çatısı uçan ağılın etkilenen küçükbaş hayvanlarıyla ilgili sahibi ve yetkililer gerekli tedbirleri almaya çalışmaktadır. Olay sonrasında hayvan sahiplerine destek sağlanması ve hasarın giderilmesi için ilgili kurumlarca gereken adımlar atılmaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.