Terör saldırısı girişiminde 3 tutuklama

Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine saldırı planlamasında bulunan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

4 Ocak’ta saat 21.00 sıralarında Silvan Belediyesi Garaj Amirliğinde bulunan park halindeki araçları yakma planlaması yapan PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda olay esnasında kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirilmişti.

Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., S.A. ve H.A. tutuklandı. R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı