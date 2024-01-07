Çarmuzu’da ev yangını! Kullanılamaz hale geldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çarmuzu Mahallesi’ndeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca caddesi üzerinde bulunan müstakil bir ikametin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı