Malatya’nın büyükşehir adayı açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı adaylar içerisinde Malatya yoktu. Peki, Malatya adayı ne zaman açıklanacak?

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oldu. Sosyal medya ve birçok platformlarda bazı isimler ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak adayları duyurdu. İşte 11 büyükşehir ve 15 ilin AK Parti adayları…

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR

Artvin: Mehmet Kocatepe (Eski belediye başkanı)

Aydın: Mustafa Savaş (Milletvekili)

Balıkesir: Yücel Yılmaz (Mevcut belediye başkanı)

Bingöl: Erdal Arıkan (Mevcut belediye başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (Mevcut belediye başkanı)

Bursa: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu (Eski milletvekili)

Çankırı: Hüseyin Filiz (Eski milletvekili)

Denizli: Osman Zolan (Mevcut büyükşehir belediye başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Mevcut belediye başkanı)

Edirne: Belgin İba (Mevcut il başkanı)

Elazığ: Şahin Şerifoğulları (Mevcut belediye başkanı)

Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut büyükşehir belediye başkanı)

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu (Milletvekili)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (Mevcut belediye başkanı)

Isparta: Şükrü Başdeğirmen (Mevcut belediye başkanı)

Kastamonu: Tahsin Babaş (Eski belediye başkanı)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (Mevcut büyükşehir belediye başkanı)

Muğla: Prof. Dr. Aydın Ayaydın (Eski milletvekili)

Ordu: Mehmet Hilmi Güner (Mevcut büyükşehir belediye başkanı)

Rize: Rahmi Metin (Mevcut belediye başkanı)

Samsun: Halit Doğan (Çarşamba belediye başkanı)

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu (İl genel Meclis başkanı)

Tokat: Eyüp Eroğlu (Mevcut belediye başkanı)

Yalova: Mustafa Tutuk (Mevcut belediye başkanı)

İstanbul: Murat Kurum

MALATYA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Adaylarımızın belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi’nde, kalanları ayın 15’inde açıklayacağız” dedi. Ömer Çelik,

“Sayın Cumhurbaşkanımız mesai harcayarak yerel seçime yönelik hazırlıklara başkanlık ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı aday adaylarının değerlendirilmesiyle ilgili yöntem var. Geldiğimiz noktada artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk kısmı belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde, kalanları ayın 15'inde Ankara’da açıklayacağız. İki parçalı bir takvim halinde adaylarımızı açıklamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor. 15'indeki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçim beyannamemizi de açıklayacak”

sözlerini kullandı.

Yani Malatya’nın adayı 15 Ocak Pazartesi günü Ankara’da açıklanacak.