Uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, İlkadım ilçesindeki bir ikamette uyuşturucu imalathanesine yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve illegal silah ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü takip ve çalışmalar sonucunda belirlenen adreste operasyon düzenledi. Baskında, 42 yaşındaki B.U., 38 yaşındaki V.U., 40 yaşındaki O.U. ve 20 yaşındaki S.O. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 adet sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, 17 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan sıvı, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 38 bin 645 TL nakit para, 50.5 gram altın, 9 bin 400 TL değerinde sahte para bulunuyordu. Ayrıca, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı