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Hamile karısını öldürüp torunuyla kaçtı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs, 41 yaşındaki hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alarak kaçtı. Olayın meydana geldiği adreste gerçekleşen trajedi sonrasında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hamile karısını öldürüp torunuyla kaçtı mask
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs, 41 yaşındaki hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alarak kaçtı. Olayın meydana geldiği adreste gerçekleşen trajedi sonrasında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışmada, M.B. isimli şahıs, eşi Serap Biçer'i satırla öldürdü. Şüpheli, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının cenazesini buldu. Kadının 7 aylık hamile olduğu belirtildi.

M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması, şüphelinin daha önce cezaevinde bulunduğunu ve 8 ay önce tahliye edildiğini gösteriyor. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatmış durumda. Olayın detayları otopsi ve polis soruşturmasıyla aydınlatılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Oca 2024 - 13:51 - Asayiş

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