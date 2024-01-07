Hamile karısını öldürüp torunuyla kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs, 41 yaşındaki hamile eşi Serap Biçer'i satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alarak kaçtı. Olayın meydana geldiği adreste gerçekleşen trajedi sonrasında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle çıkan tartışmada, M.B. isimli şahıs, eşi Serap Biçer'i satırla öldürdü. Şüpheli, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının cenazesini buldu. Kadının 7 aylık hamile olduğu belirtildi.
M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması, şüphelinin daha önce cezaevinde bulunduğunu ve 8 ay önce tahliye edildiğini gösteriyor. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatmış durumda. Olayın detayları otopsi ve polis soruşturmasıyla aydınlatılmaya çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.