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Konteyner yangınında 1 ve 4 yaşındaki çocuklar hayatını kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hüzmeli ailesinin prefabrik yaşam alanındaki konteynerde çıkan yangında, 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan hayatını kaybetti. Yangının, gece saatlerinde depremzede ailenin yaşadığı prefabrik evde çıktığı belirlendi.
Konteyner yangınında 1 ve 4 yaşındaki çocuklar hayatını kaybetti mask
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hüzmeli ailesinin prefabrik yaşam alanındaki konteynerde çıkan yangında, 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan hayatını kaybetti. Yangının, gece saatlerinde depremzede ailenin yaşadığı prefabrik evde çıktığı belirlendi.

Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı değerlendirildi.

Yurt dışında çalışan baba Abdullah Hüzmeli'nin deprem sonrası ailesinin yaşaması için yaptırdığı prefabrik evde yaşanan acı olay, mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğdu. Cenazeler, otopsi için Antakya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili olarak resmi incelemenin devam ettiği belirtildi. Aile ve mahalle, acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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07 Oca 2024 - 13:48 - Asayiş

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