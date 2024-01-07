2023’te en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Peki, hangi otomobil markası ne kadar satış yaptı? Detaylar haberimizde…

1 MİLYON 232 BİN 635 ADET ARAÇ SATIŞI YAPILDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Buna göre, bu yıl tam 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı yapıldı. Bunların 967 bin 341’i otomobil, 265 bin 294’ü hafif ticari araçtı.

Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 oranında artış da göstermiş oldu.

İŞTE SATIŞ YAPAN TÜM MARKALAR VE SAYILARI

İşte 2023 yılında hangi otomobil markasının ve kaç satış yaptığına ilişkin rakamlar...

ALFA ROMEO – Toplam 2 bin 97

ASTON MARTIN – Toplam 23

AUDI – Toplam 22 bin 878

BENTLEY – Toplam 36

BMW – Toplam 23 bin 801

BYD – Toplam 839

CHERY – Toplam 40 bin 590

CITROEN – Toplam 63 bin 153

CUPRA – Toplam 10 bin 165

DACIA – Toplam 41 bin 339

DFSK - Toplam 11

DS – Toplam 3 bin 511

FERRARI – Toplam 25

FIAT – Toplam 193 bin 622

FORD – Toplam 102 bin 380

HONDA – Toplam 21 bin 322

HONQI – Toplam 19

HYUNDAI – Toplam 58 bin 738

ISUZU – Toplam 2 bin 350

IVECO – Toplam 2 bin 927

JAGUAR – Toplam 121

JEEP – Toplam 3 bin 622

KARSAN – Toplam 278

KIA – Toplam 23 bin 339

LAMBORGHINI – Toplam 22

LAND ROVER – Toplam 3 bin 96

LEAPMOTOR – Toplam 355

LEXUS – Toplam 507

MASERATI – Toplam 533

MAXUS – Toplam 112

MAZDA – Toplam 203

MERCEDES-BENZ – Toplam 33 bin 940

MG – Toplam 14 bin 458

MINI – Toplam 2 bin 633

MITSUBISHI – Toplam 371

NISSAN – Toplam 21 bin 278

OPEL – Toplam 73 bin 865

PEUGEOT – 78 bin 632

PORSCHE – Toplam 1158

RENAULT –Toplam 135 bin 645

SEAT – Toplam 10 bin 929

SERES – Toplam 289

SKODA – Toplam 35 bin 41

SKYWELL – 2 bin 541

SMART - 0

SSANGYONG – Toplam 2 bin 217

SUBARU – Toplam 966

SUZUKI – Toplam 5 bin 378

TESLA – Toplam 12 bin 150

TOGG – Toplam 19 bin 583

TOYOTA – Toplam 59 bin 125

VOLKSWAGEN – Toplam 88 bin 776

VOLVO – Toplam 11 bin 646