2023’te en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Peki, hangi otomobil markası ne kadar satış yaptı? Detaylar haberimizde…
1 MİLYON 232 BİN 635 ADET ARAÇ SATIŞI YAPILDI
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı Ocak ve Aralık ayaları arasında satılan otomobil sayısına ilişkin veriler paylaştı. Buna göre, bu yıl tam 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı yapıldı. Bunların 967 bin 341’i otomobil, 265 bin 294’ü hafif ticari araçtı.
Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 oranında artış da göstermiş oldu.
İŞTE SATIŞ YAPAN TÜM MARKALAR VE SAYILARI
İşte 2023 yılında hangi otomobil markasının ve kaç satış yaptığına ilişkin rakamlar...
ALFA ROMEO – Toplam 2 bin 97
ASTON MARTIN – Toplam 23
AUDI – Toplam 22 bin 878
BENTLEY – Toplam 36
BMW – Toplam 23 bin 801
BYD – Toplam 839
CHERY – Toplam 40 bin 590
CITROEN – Toplam 63 bin 153
CUPRA – Toplam 10 bin 165
DACIA – Toplam 41 bin 339
DFSK - Toplam 11
DS – Toplam 3 bin 511
FERRARI – Toplam 25
FIAT – Toplam 193 bin 622
FORD – Toplam 102 bin 380
HONDA – Toplam 21 bin 322
HONQI – Toplam 19
HYUNDAI – Toplam 58 bin 738
ISUZU – Toplam 2 bin 350
IVECO – Toplam 2 bin 927
JAGUAR – Toplam 121
JEEP – Toplam 3 bin 622
KARSAN – Toplam 278
KIA – Toplam 23 bin 339
LAMBORGHINI – Toplam 22
LAND ROVER – Toplam 3 bin 96
LEAPMOTOR – Toplam 355
LEXUS – Toplam 507
MASERATI – Toplam 533
MAXUS – Toplam 112
MAZDA – Toplam 203
MERCEDES-BENZ – Toplam 33 bin 940
MG – Toplam 14 bin 458
MINI – Toplam 2 bin 633
MITSUBISHI – Toplam 371
NISSAN – Toplam 21 bin 278
OPEL – Toplam 73 bin 865
PEUGEOT – 78 bin 632
PORSCHE – Toplam 1158
RENAULT –Toplam 135 bin 645
SEAT – Toplam 10 bin 929
SERES – Toplam 289
SKODA – Toplam 35 bin 41
SKYWELL – 2 bin 541
SMART - 0
SSANGYONG – Toplam 2 bin 217
SUBARU – Toplam 966
SUZUKI – Toplam 5 bin 378
TESLA – Toplam 12 bin 150
TOGG – Toplam 19 bin 583
TOYOTA – Toplam 59 bin 125
VOLKSWAGEN – Toplam 88 bin 776
VOLVO – Toplam 11 bin 646
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.