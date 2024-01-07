El Aman Kayak Merkezi, karın keyfini yaşayanları ağırlıyor

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte El Aman Kayak Merkezi, kayak severlere kapılarını açtı. Kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60 santimetre kar örtüsü oluşan Bitlis, güneşi görünce kayak meraklılarıyla dolup taştı.

Hafta sonu olması ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte aileler, çocuklarıyla birlikte El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne akın etti. Vatandaşlar, bu güzel kış gününde hem bol bol fotoğraf çekerken hem de kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak merkezi ziyaretçilerinden Özkan Tuncel, Bitlis'in önemli bir kayak merkezi potansiyeline sahip olduğunu belirterek,

"Bugün 2024 kayak sezonunu açtık. Vatandaşlarımız da oldukça ilgi göstermiş. Kayak merkezlerimiz çok güzel. Biraz da sosyal tesislerimiz güçlendirilirse buralar çok daha güzel olur. Biz bugün kayak sezonumuzu açtık. Bütün kayak severleri de buraya kayak yapmaya davet ediyoruz"

dedi.

Bitlisli vatandaşlar, hafta sonu tatili ve güneşli havayı değerlendirerek, çocuklarıyla birlikte El Aman Kayak Merkezi'nde karın keyfini çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı