Çeşitli suçlardan aranan 49 kişi hakkında yasal işlem yaptı

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında 34 bin 85 kişinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ifade edildi. Emniyet birimleri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürmekte ve aranan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı