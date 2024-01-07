Otomobil motoruna sıkışan yavru kediyi kurtardı

Iğdır merkezinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, aracın motor kısmından gelen sesi duyan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca yardım istediler.

Olay yerine gelen Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak motor kısmına sıkışan yavru kediyi başarılı bir şekilde kurtardı. Yavru kedi, sağlıklı bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Bu duyarlı müdahale, belediye itfaiye ekiplerinin sadece yangın veya kaza gibi acil durumlarla değil, hayvanların yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda da hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebildiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı