07 Oca 2024 - 13:17 - Asayiş

Uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Y.K. ve M.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.