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Uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

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Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Y.K. ve M.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı mask
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Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Y.K. ve M.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.

Emniyet birimlerince adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen başarılı operasyon, şehirdeki güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Oca 2024 - 13:17 - Asayiş

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