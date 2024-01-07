Uyuşturucu operasyonu: Bir zanlı tutuklandı

Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Y.K. ve M.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.
Emniyet birimlerince adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen başarılı operasyon, şehirdeki güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.