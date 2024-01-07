Sokak hayvanlarına şefkat eli

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya ve sağlıklarını güvence altına almaya devam ediyor. Ekipler, beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçları tespit edilen sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması ve tedavi çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyorlar.

2023 yılında binlerce hayvana tedavi uygulayan veteriner ekipleri, kent genelindeki farklı mahallelerden gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçiyor. Veteriner hekim öncülüğünde teknik ekip, bulundukları konumdan alınan hayvanları kliniğe getirerek gerekli tedavileri ve tetkikleri gerçekleştiriyor ve hayvanları gözetim altına alıyor.

2023 yılında 3 kediyi kalp masajı yaparak hayata döndüren veteriner ekip, sosyal medyada büyük takdir toplamıştı. Ekipler, can dostlara yönelik duyarlı çalışmalarını sürdürerek, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve onlara sevgi dolu bir gelecek sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı