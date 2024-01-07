Silahlı kavga: Bir gencin ölümü, iki yaralı

Dün gece Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahlardan çıkan kurşunlarla vurulan 26 yaşındaki Ömer Amiklioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaya karışan isimleri belirlenemeyen 2 kişi de yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ömer Amiklioğlu ile diğer 2 yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. Ancak Amiklioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçan katil zanlısı veya zanlılarını yakalamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma devam ederken, olaya karışanların yakalanması için polis güçleri titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı