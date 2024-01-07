Bingöl'ü elektriksiz bırakacak kesinti Dikkat! bu ilçeler etkilenecek

Bingöl'de, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçesinde ve Karlıova ilçesinde planlanan elektrik kesintisi, 6 saat sürecek.

Bingöl'de, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle, aboneler uyarıldı. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçesinde ve Karlıova ilçesinde planlanan kesinti, 6 saat sürecek.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak'ta planlanan elektrik kesintisi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Merkez ve Karlıova ilçelerini kapsayan 6 saatlik kesinti, abonelerin günlük planlamalarını gözden geçirmelerini gerektiriyor. Detaylı bilgiler için haberimizi takip edin.

MERKEZ İLÇE

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Hacılar Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii

Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:30

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:30

Bu kesinti nedeniyle Merkez ilçesi genelinde elektrik kullanımında geçici bir kesinti yaşanması beklenmekte. Bu süre zarfında, belirtilen bölgelerde elektrikli cihazların kullanımının gözden geçirilmesi önerilmekte.

KARLIOVA

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Kıraçtepe Köyü, Boncukgöze Köyü, Hasanova Köyü, Toklular Köyü, Bahçeköy Köyü, Karabalçık Köyü, Kaynak Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Kalencik Köyü, Göynük Köyü, Halifan Köyü, Hacılar Köyü, Sudurağı Köyü, Kürük Köyü, Yiğitler Köyü, Soğukpınar Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Taşlıçay Köyü, Kızılağaç Köyü, Kırkpınar Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü.

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:30

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:30

Karlıova ilçesindeki elektrik kesintisi, belirtilen köyleri içine alarak gerçekleşecek. Bu süre içinde etkilenen bölgelerde elektrik kullanımının minimuma indirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli.