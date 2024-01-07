Kayseri'ye 8 Ocak’ta elektrik kesintisi uyarısı! işte detaylar

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Kayseri genelinde elektrik kesintileri planlanıyor. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler ve detayları...

Kayseri genelinde planlanan elektrik kesintileri, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde yaşamı etkileyecek. İşte, o ilçeler ve mahallelerdeki elektrik kesintisi detayları:

FELAHİYE

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi, Doburcalı Küme Evler ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00

KOCASİNAN

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Barsama Mahallesi, 3043. Sokak, 3044. Sokak, Sivas Bulvarı ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00

MELİKGAZİ

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen İlçe: Melikgazi

Etkilenen Bölgeler: Turan Mahallesi, Güzelköy Caddesi, Aliçlı Sokak ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00

MELİKGAZİ

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Turan Mahallesi, Güzelköy Caddesi, Aliçlı Sokak ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:00

HACILAR

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Yukarı Mahalle, Menderes Caddesi, Şehit Rüştü Bayram Caddesi ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00

TALAS

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Harman Mahallesi, Okutan Caddesi, Şehit Komandolar Caddesi ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:30

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:00

PINARBAŞI

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Tahtaköprü Mahallesi, Tahtaköprü Küme Evler ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:00

DEVELİ

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 131. Sokak, 135. Sokak ve civarı

Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00

Kayseri genelinde planlanan bu elektrik kesintileri, belirtilen saatler arasında etkilenen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını gösteriyor. Vatandaşların bu süreleri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alması önemli.