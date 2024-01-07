Kayseri'ye 8 Ocak’ta elektrik kesintisi uyarısı! işte detaylar

Kayseri genelinde elektrik kesintileri planlanıyor. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyebilir. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler ve detayları...
Kayseri genelinde planlanan elektrik kesintileri, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde yaşamı etkileyecek. İşte, o ilçeler ve mahallelerdeki elektrik kesintisi detayları:
FELAHİYE
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen Bölgeler: Cumhuriyet Mahallesi, Doburcalı Küme Evler ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
KOCASİNAN
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Barsama Mahallesi, 3043. Sokak, 3044. Sokak, Sivas Bulvarı ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
MELİKGAZİ
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen İlçe: Melikgazi
Etkilenen Bölgeler: Turan Mahallesi, Güzelköy Caddesi, Aliçlı Sokak ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
MELİKGAZİ
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Bölgeler: Turan Mahallesi, Güzelköy Caddesi, Aliçlı Sokak ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:00
HACILAR
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Yukarı Mahalle, Menderes Caddesi, Şehit Rüştü Bayram Caddesi ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
TALAS
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen Bölgeler: Harman Mahallesi, Okutan Caddesi, Şehit Komandolar Caddesi ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 09:30
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:00
PINARBAŞI
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Tahtaköprü Mahallesi, Tahtaköprü Küme Evler ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 13:00
DEVELİ
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen Bölgeler: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 131. Sokak, 135. Sokak ve civarı
Başlama Zamanı: 08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00
Bitiş Saati: 08 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
Kayseri genelinde planlanan bu elektrik kesintileri, belirtilen saatler arasında etkilenen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını gösteriyor. Vatandaşların bu süreleri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.