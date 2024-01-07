Yeni yılın ilk 4 gününde bakın kaç firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde 81 ilde "Çember-10" operasyonu kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 günü 81 ilde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini, bu kapsamda 4 bin 853 firarinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya, bu kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıldır, 33'ünün 5-10 yıldır, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti.

Yerlikaya, hırsızlık suçundan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948, terör suçlarından 66 ve kaçakçılık ve organize suçlardan 532 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya,

“İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum”

sözlerine yer verdi.