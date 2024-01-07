Bu sevda 1932’de başladı İşte Malatya’nın ilk resmi spor kulübü

Malatya, tarihi kadar futbol sevgisi ile de doludizgin bir şehir. Adına Türküler yazılmış Malatya, yeşilliği, suyu ve tarihinin yanı sıra futbol sevdasıyla da akıllarda yer edindiren bir kent. Birçok siyasetçi, sanatçı, sporcu, futbolcu ve iş insanı yetiştirmiş kayısının başkenti olan Malatya’da kurulan ilk resmi spor kulübünü merak edip sizler için araştırdık.

İLK RESMİ KULÜBÜN RENKLERİ KIRMIZI BEYAZ

Malatya’da kurulan ilk resmi kulüp 1932’de kurulan Fıratspor’dur. Halkevi şubesinin en önemli temsilcilerinden biri olan Fıratspor kırmızı beyaz renklere sahiptir. 1937 yılında Fıratspor’dan ayrılan bir gurup genç Dermespor adında yeni bir kulüp kurmuş ancak bu kulüp fazla sürmeden kapanmıştır.

Malatya’nın ilk resmi kulübü olan Fıratspor kulübü 1945 yılında Malatya Gençlik ismini aldı. 1980 yılında Askeri ihtilal dolayısı ile Gençlik ibaresi yasaklandığından 1983 yılında kulübün resmi ismi Malatyagücü olarak değiştirildi. Şu an faaliyetlerine ve çalışmalarına halen başkanlığını yapan Aziz Yiğit yönetiminde sürdüren Malatyagücü son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı futbol şubesini askıya almış ve salon sporu faaliyetlerine devam etmektedir.

LAKAPLARI İLE TANINIYORLARDI

Çeşitli dönemlerde zaman zaman faaliyetlerine ara veren Malatyagücü kulübünün en önemli futbolcuları bir süre Beşiktaş Futbol Kulübü’nde profesyonel olarak oynayan Kürt İbo lakabı ile tanınan İbrahim Fendoğlu, Özkan Akbulut, Zafer Güler, Apo Nevzat, Kara Celal, Hüseyin Bülbül ve Aziz Yiğit’tir. Kulübe hem takım kaptanı olarak hem de kulüp başkanı olarak hizmet veren Ahmet Fırat’tır. Takımda ter döken ve lakapları ile bilinen diğer futbolcular ise şu şekildedir. Pötü Hamdi, Deve Kenan, Kurbağa Mustafa, Tarzan Necati, Gazoz Mahmut, Cimi Necati, Hayati Pazarbaşı, Kurdoğlu Hasan, Kel Yavuz. İlerleyen süreçlerde takımın kadrosunda yer alıp emek veren isimler ise, Ünal Nebioğlu, Sabahattin Varan, Solak Yılmaz, Nedim, Cemal Meşeli, Gotto Mahmut, Ömer Güçlüler, Zafer Güler, Aziz Yiğit’tir. Erhan Kırcuval, Nedim Ozguler, Abidin Gebeş, Turan Varan, Osman Temur 1983 yılında Malatyagücü olarak ismi değiştirilen Malatya Gençlik olarak ta bilinen takımda efsane yöneticilerden bazılarıdır.